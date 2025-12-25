Hugo Souza, il Milan fa sul serio: prima proposta scritta, ma…

Per il post Mike Maignan, il cui rinnovo resta fortemente in bilico, il Milan avrebbe pensato a Hugo Souza: prima proposta già depositata

MILAN HUGO SOUZA PRIMA PROPOSTA – Natale in profondo stallo e di attesa, a Casa Milan, per ciò che concerne l’annosa questione relativa al rinnovo di Mike Maignan. Dopo il naufragio delle trattative a ridosso dell’estate, quando l’Aquila francese sembrava già in volo verso Londra, sponda Chelsea, l’opera di convincimento attuata da Massimiliano Allegri e Igli Tare sembra aver portato ai primi spiragli d’apertura e fatto breccia nel cuore dell’estremo difensore francese. Il numero 16, malgrado il contratto in scadenza a giugno, gioca e guida da leader una squadra della quale è anche capitano: ergo, per il Diavolo perdere un altro titolare inamovibile rappresenterebbe un peccato capitale, almeno nei desiderata del nuovo staff tecnico. Ma nel caso in cui il pressing non dovesse fornire gli effetti sperati, la società rossonera starebbe muovendo passi concreti per il sostituto: Hugo Souza.

Il portiere brasiliano avrebbe bruciato la concorrenza – individuata nei vari Suzuki, Caprile e Atubolu – con la dirigenza pronta a presentare la prima proposta scritta diretta alla sede del Corinthians. Ma il Milan non avrebbe trovato un primo ostacolo nella sola volontà del club carioca di privarsi del proprio leader, bensì dello stesso calciatore. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Hugo Souza non avrebbe vacillato dinnanzi alle avances del Diavolo, convinto di dover attendere la fine del Mondiale con il Brasile prima di pensare al proprio futuro. Il classe 1999, al momento, rientra nella lista di Carlo Ancelotti per la spedizione in Usa, Messico e Canada e ha avuto già modo di esordire nel corso dell’amichevole contro il Giappone.

Titolare inamovibile del Corinthians, squadra con la quale ha conquistato Coppa Nazionale e Campionato paulista, Hugo Souza avrebbe una valutazione di 15 milioni di euro: la prima offerta rossonera, al momento, non convince nessuna delle parti in causa. Il tutto, in attesa della scelta delle scelte definitive di Mike Maignan. Il rischio che l’Aquila possa planare verso altri lidi è ancora concreto.