Hojlund spinge per restare al Napoli: segnali chiari sul suo futuro

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Dicembre 2025 · Aggiornato il 9 Dicembre 2025

Hojlund e il Napoli, un legame che si rafforza

Le parole di Rasmus Hojlund dopo la vittoria del napoli sulla juventus hanno offerto un’indicazione precisa sul suo futuro. L’attaccante, autore di una doppietta decisiva nel 2-1 finale, ha dichiarato a DAZN di voler rilasciare le proprie interviste in italiano a partire dalla prossima stagione. Un segnale chiaro, che va oltre la semplice integrazione ambientale e suggerisce una scelta di continuità in serie a.

Il danese è arrivato in estate dal Manchester United con un prestito da 6 milioni e una clausola di riscatto fissata a 44 milioni, destinata a diventare obbligatoria se la squadra di Antonio Conte dovesse centrare la qualificazione in champions league. Con le prestazioni delle ultime settimane, il suo futuro sembra già scritto.

Il rendimento in crescita dell’attaccante danese

Dopo la parentesi non esaltante all’Old Trafford, Hojlund ha ritrovato fiducia e incisività. Con sei reti complessive, ha già superato il ritmo tenuto in premier league, mostrando progressi sia nella finalizzazione sia nel contributo alla manovra.

Le parole che pesano sul futuro

Parlando del suo momento, Hojlund ha sottolineato l’importanza del lavoro collettivo e della fiducia riposta da compagni e staff tecnico. La sua crescita coincide con l’ascesa del Napoli, che vede nel ventiduenne un investimento strategico. Se i risultati confermeranno il percorso, l’addio al Manchester United potrebbe diventare definitivo molto presto.