Hojlund show: doppietta decisiva, Napoli corsaro a Cremona

Il Napoli colpisce subito e indirizza la gara

Il Napoli passa allo Zini con autorità e concretezza. Il protagonista è Rasmus Hojlund, che firma una doppietta nel primo tempo e decide il match contro una Cremonese generosa ma troppo fragile nelle letture difensive. Gli uomini di Antonio Conte partono con ordine, assorbono il primo tentativo dei grigiorossi e colpiscono alla prima vera occasione. Al 13’, dopo un’azione confusa in area, Hojlund è il più rapido a leggere la situazione e a battere Emil Audero da distanza ravvicinata.

Hojlund dominante, Napoli in controllo

Il danese gioca una partita completa, fatta di movimenti, lavoro spalle alla porta e presenza costante in area. Sfiora il raddoppio in più occasioni, prima di trovarlo al 45’, quando capitalizza un cross deviato e punisce ancora Audero. Il Napoli gestisce bene i ritmi, con Scott McTominay e Stanislav Lobotka a garantire equilibrio, mentre David Neres crea superiorità tra le linee.

Ripresa senza scossoni e tre punti pesanti

Nel secondo tempo la Cremonese prova ad alzare il baricentro, ma senza creare reali pericoli per Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli sfiora il tris, controlla le transizioni e porta a casa una vittoria pulita. Il 2-0 finale vale tre punti pesanti: i partenopei tornano al secondo posto in Serie A, a una sola lunghezza dal Milan. Segnali chiari. Questo Napoli sa colpire, sa gestire e ora corre con convinzione.