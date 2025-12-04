Hoeness attacca Slot per la gestione di Wirtz al Liverpool

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 4 Dicembre 2025

Hoeness ancora amareggiato per il mancato arrivo di Wirtz

La scelta di Florian Wirtz di approdare al Liverpool ha lasciato ferite evidenti in casa Bayern Monaco. Il presidente onorario Uli Hoeness non nasconde la sua frustrazione e punta il dito contro Arne Slot, accusato di utilizzare il giovane talento tedesco in un ruolo che ne limita il potenziale. La stagione brillante dei bavaresi in Bundesliga contrasta con le difficoltà dei Reds, e questo amplifica il malumore del dirigente tedesco.

Le accuse di Hoeness alla gestione tecnica dei Reds

Il dirigente del Bayern Monaco sostiene che la stella tedesca sia stata attratta da promesse mai mantenute. Secondo la sua ricostruzione, Slot avrebbe garantito a Wirtz un progetto tecnico costruito attorno a lui, ma la realtà di Premier League racconta altro. Il trequartista, oggi numero 7 dei Reds, fatica a incidere in un sistema che sembra privilegiare profili come Mohamed Salah e Dominik Szoboszlai.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Un inizio difficile, ma segnali di crescita

I numeri finora non aiutano. Tredici presenze in Premier League, nessun gol e solo un assist. Un impatto lontano dalle prestazioni con il Bayer Leverkusen, dove ogni possesso passava dai suoi piedi. Eppure, al di là delle critiche di Hoeness, Wirtz sta mostrando progressi graduali, adattandosi alla complessità del gioco inglese.

Il tempo dirà se la sua scelta estiva sarà stata lungimirante. Per ora resta l’amarezza in Baviera e la sensazione che il talento tedesco sia ancora lontano dal suo apice ad Anfield.

LEGGI ANCHE: