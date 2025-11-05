Hjulmand resta allo Sporting: Juventus e United in attesa

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Novembre 2025 · Aggiornato il 5 Novembre 2025

Hjulmand, lo Sporting chiude la porta a gennaio

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, lo Sporting CP non ha alcuna intenzione di cedere Morten Hjulmand nella sessione invernale. Il club portoghese considera il centrocampista danese una pedina fondamentale per il progetto tecnico di Rui Borges e intende trattenerlo almeno fino a fine stagione. Anche il giocatore, dal canto suo, non spinge per la partenza e preferisce restare a Lisbona per completare l’annata.

Il piano della Juventus e il precedente interesse dello United

Come riferisce The Transfers Podcast, già in estate il Manchester United aveva tentato un sondaggio per il danese, ma lo Sporting ha chiuso le porte. Ora i “Red Devils” pensano di tornare alla carica nel 2026. In Italia, invece, la Juventus continua a seguire con attenzione la situazione: Damien Comolli considera Hjulmand una priorità per il centrocampo bianconero.

Comolli e Spalletti pronti a insistere

Le richieste economiche dello Sporting CP restano però elevate e hanno già frenato un primo tentativo. Tuttavia, Comolli non ha abbandonato l’idea di riportare in Italia l’ex Lecce, stimato anche dal tecnico Luciano Spalletti. L’estate 2026 potrebbe rappresentare il momento giusto per un nuovo assalto.

Hjulmand leader e simbolo dello Sporting

Il presidente Frederico Varandas ha rivelato che Hjulmand ha rifiutato offerte che avrebbero triplicato il suo ingaggio pur di restare capitano a Lisbona. Un segnale di fedeltà che rafforza il legame tra il danese e lo Sporting, almeno fino a giugno.

