Hjulmand resta allo Sporting: Juventus e United in attesa
Hjulmand, lo Sporting chiude la porta a gennaio
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, lo Sporting CP non ha alcuna intenzione di cedere Morten Hjulmand nella sessione invernale. Il club portoghese considera il centrocampista danese una pedina fondamentale per il progetto tecnico di Rui Borges e intende trattenerlo almeno fino a fine stagione. Anche il giocatore, dal canto suo, non spinge per la partenza e preferisce restare a Lisbona per completare l’annata.
Il piano della Juventus e il precedente interesse dello United
Come riferisce The Transfers Podcast, già in estate il Manchester United aveva tentato un sondaggio per il danese, ma lo Sporting ha chiuso le porte. Ora i “Red Devils” pensano di tornare alla carica nel 2026. In Italia, invece, la Juventus continua a seguire con attenzione la situazione: Damien Comolli considera Hjulmand una priorità per il centrocampo bianconero.
Comolli e Spalletti pronti a insistere
Le richieste economiche dello Sporting CP restano però elevate e hanno già frenato un primo tentativo. Tuttavia, Comolli non ha abbandonato l’idea di riportare in Italia l’ex Lecce, stimato anche dal tecnico Luciano Spalletti. L’estate 2026 potrebbe rappresentare il momento giusto per un nuovo assalto.
Hjulmand leader e simbolo dello Sporting
Il presidente Frederico Varandas ha rivelato che Hjulmand ha rifiutato offerte che avrebbero triplicato il suo ingaggio pur di restare capitano a Lisbona. Un segnale di fedeltà che rafforza il legame tra il danese e lo Sporting, almeno fino a giugno.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo