Higuain-Milan: visite mediche in corso e prime immagini da rossonero

Higuain è ufficialmente un giocatore del Milan

Lo sbarco del calciatore argentino exè arrivato già ieri sera accolto da una folla di tifosi. Oggi “El Pipita” è ufficialmente un giocatore rossonero e sta sostenendo le visite mediche di rito alla clinica La Madonnina. Dai prossimi giorni sarà a disposizione della sua squadra e dalle prossime settimane di sicuro metterà in campo tutta la sua voglia di fare gol con la maglia rossonera. Ilche proprio l’anno scorso soffrì la mancanza di una punta capace di andare in doppia cifra con facilità, con l’arrivo dipotrebbe aver risolto moltissimi dei propri problemi in campo. Il suo debutto potrebbe arrivare già nell’amichevole in programma contro il Real Madrid l’11 agosto al Santiago Bernabeu, suo ex stadio. Higuain la prima stagione prenderà una cifra intorno ai, mentre dalla prossima stagione se dovesse arrivare il riscatto la cifra dovrebbe salire intorno ai 10 milioni di euro a stagione.

(immagine da: twitter @acmilan)

