Hellas Verona su Amenda: trattativa avviata con l’Eintracht

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

Hellas Verona in pressing su Aurèle Amenda

Secondo Africafoot, l’Hellas Verona ha individuato in Aurèle Amenda il profilo ideale per rinforzare la difesa nella finestra invernale. Il centrale svizzero, ventidue anni, è approdato all’Eintracht Francoforte nel gennaio 2024, ma il suo minutaggio è rimasto limitato: appena tre presenze in Bundesliga in questa stagione.

La situazione del difensore svizzero

Formatosi nel BSC Young Boys, Amenda è considerato un talento ancora in evoluzione. Il club tedesco crede nelle sue potenzialità, ma la concorrenza interna lo ha frenato. Un passaggio in Serie A rappresenterebbe un’opportunità concreta per rilanciarsi e trovare continuità. Con quattro presenze nella Nazionale svizzera, il difensore conserva un valore di mercato stimato in 7,5 milioni di euro secondo Transfermarkt. Il contratto con l’Eintracht Francoforte scade nel 2029, segnale di una fiducia a lungo termine.

La trattativa tra i club

L’Hellas Verona ha avviato i contatti per un prestito con diritto di riscatto, formula che piace sia al giocatore sia alla società. Le discussioni proseguono e un accordo potrebbe delinearsi nelle prossime settimane. Anche il Torino ha mostrato interesse, ma il club gialloblù sembra avanti nella corsa.

Prospettive per il mercato invernale

Il rinforzo di un reparto che ha bisogno di solidità resta una priorità per l’Hellas Verona. Amenda offre struttura, dinamismo e margine di crescita. In caso di intesa, la Serie A potrebbe diventare il contesto ideale per la sua definitiva consacrazione.

