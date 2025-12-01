Hellas e Fiorentina, statistica da incubo retrocessione: il dato

Anthony Ferrara · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

Il ritmo da retrocessione di Hellas Verona e Fiorentina e una statistica inquietante, che non lascia ben sperare per la stagione; il dato

HELLAS FIORENTINA RETROCESSIONE – Appaiate nei bassifondi della classifica di Serie A e accumunate da una statistica che non lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Hellas Verona e Fiorentina, squadre capaci di racimolare appena sei punti sino a questo momento della stagione, dovranno lottare anche contro la cabala per tentare di salvarsi al termine del campionato. Un particolare dato dal momento in cui è stato istituito il Torneo a 20 squadre, infatti, indica che nessun club è riuscito a uscire dalle sabbie mobili della retrocessione con lo score di zero vittorie nelle prime tredici giornate.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

In piena crisi di identità e incertezze, Hellas Verona e Fiorentina stanno vivendo il momento peggiore delle ultime stagioni. In particolare, lo sprofondo viola sembra non aver più limiti e l’avvicendamento in panchina tra Stefano Pioli e Paolo Vanoli sembra, al momento, non apportare nessun beneficio dal punto di vista del gioco prodotto e dei risultati.

Fiorentina e Verona appaiate, è crisi vera: c’è da stravolgere anche la cabala

Come se non bastasse, la squadra vive una situazione ambientale tutt’altro che idilliaca e, al termine della sconfitta contro l’Atalanta dell’ex Mister, Palladino, i calciatori hanno avuto un confronto con i tifosi presenti nel settore ospiti dello stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Situazione non certo più semplice a Verona, con gli scaligeri che hanno ceduto il passo anche al Genoa, nell’ultimo match di Serie A. La sconfitta contro il Grifone ha fatto ulteriormente traballare la panchina di Paolo Zanetti, il quale potrebbe essere rimpiazzato dall’ex Milan, Massimo Donati. Nelle prossime venticinque giornate di Serie A, dunque, Hellas e Fiorentina dovranno tentare di stravolgere una statistica che si è abbattuta come una sentenza per le squadre senza vittoria nei primi tredici turni.