Hauge, il castiga Inter vicino alla Roma: il retroscena invernale

Jens Petter Hauge, talento norvegese del Bodo-Glimt, sarebbe stato a un passo dal ritorno in Italia già a gennaio: tentativo della Roma

ROMA JENS PETTER HAUGE – Ha ritrovato San Siro cinque anni e mezzo dopo la fine del patto con il Diavolo e l’impatto è stato di quelli devastanti. Jens Petter Hauge, l’ammazza Inter, avrebbe potuto ritrovare l’Italia già nel corso della sessione invernale. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, prima di fiondarsi con forza su Bryan Zaragoza, il club giallorosso aveva provato a sondare il terreno norvegese per l’ex esterno del Milan. Il netto veto posto dal Bodo Glimt, tuttavia, ha frenato le intenzioni giallorosse e costretto la società a spalancare le porte della capitale ad altri obiettivi di mercato. Rossonero da sempre, con il Diavolo nel destino sin da piccolissimo, Jens Petter Hauge aveva trovato la via di Milanello nel 2020, dopo aver impressionato, proprio a San Siro, Maldini e Massara nel corso dei preliminari di Europa League di quell’edizione.

L’avventura in rossonero, tuttavia, è stata costellata da qualche panchina di troppo, che ha inevitabilmente inciso nell’apporto del classe 1999. Oggi, a ventisei anni, l’ala sinistra ha ritrovato luce e brillantezza proprio dove tutto era cominciato, in Norvegia. Tanto, che in questa edizione della Champions League, con il Bodo capace di eliminare i vice-campioni d’Europa in carica con due vittorie in altrettante partite, Hauge ha realizzato ben 6 reti in 10 apparizioni raggiungendo complessivamente una rete ogni 137 minuti. Leader indiscusso del pacchetto offensivo di una squadra di grande qualità e forza fisica, l’ex Milan ha i fari puntati da tempo.

Hauge, il mercato tornerà ad affacciarsi con forza a giugno

Diversi club europei avrebbero intenzione di persuadere Hauge a lasciare nuovamente Bodo, con la Roma stabilmente in corsa. Complicato, al momento, pensare che la pista possa riaccendersi in estate, ma una cosa è certa: il diamante Jens Petter brilla di luce propria.