Harry Kane punta il Pallone d’Oro: “Posso vincerlo”

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Novembre 2025 · Aggiornato il 5 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Harry Kane trascina il Bayern e punta in alto

Il momento d’oro di Harry Kane e del Bayern Monaco sembra non conoscere limiti. Dopo la vittoria per 2-1 sul Paris Saint-Germain, i bavaresi hanno centrato la quindicesima vittoria consecutiva in stagione, consolidando il primato sia in Bundesliga che in Champions League. L’attaccante inglese, autore di 22 gol e 3 assist in 16 presenze, è diventato il simbolo dell’efficienza e della maturità della squadra allenata da Vincent Kompany.

Kane e la corsa al Pallone d’Oro

Intervistato al termine del match, Kane ha mostrato la sicurezza dei grandi: “Penso di sì, posso vincere il Pallone d’Oro. Di solito serve la Champions League o la Coppa del Mondo, ma vedremo. È solo l’inizio, dobbiamo restare concentrati”. Parole che riflettono la consapevolezza di chi sta vivendo un periodo straordinario, sostenuto da prestazioni costanti e da un impatto totale sul gioco del Bayern.

Il Bayern di Kompany non si ferma

Con 27 punti in nove giornate di Bundesliga e un vantaggio di cinque lunghezze sul Lipsia, il Bayern Monaco ha ritrovato ritmo e autorità. Kompany ha costruito una squadra solida, capace di dominare attraverso il collettivo, e Kane ne è il perfetto interprete: un leader tecnico, tattico e mentale. La sua ambizione personale si intreccia con quella di un club tornato ai vertici del calcio europeo.

LEGGI ANCHE: