Harry Kane punta il Pallone d’Oro: “Posso vincerlo”
Foto © Stefano D’Offizi
Harry Kane trascina il Bayern e punta in alto
Il momento d’oro di Harry Kane e del Bayern Monaco sembra non conoscere limiti. Dopo la vittoria per 2-1 sul Paris Saint-Germain, i bavaresi hanno centrato la quindicesima vittoria consecutiva in stagione, consolidando il primato sia in Bundesliga che in Champions League. L’attaccante inglese, autore di 22 gol e 3 assist in 16 presenze, è diventato il simbolo dell’efficienza e della maturità della squadra allenata da Vincent Kompany.
Kane e la corsa al Pallone d’Oro
Intervistato al termine del match, Kane ha mostrato la sicurezza dei grandi: “Penso di sì, posso vincere il Pallone d’Oro. Di solito serve la Champions League o la Coppa del Mondo, ma vedremo. È solo l’inizio, dobbiamo restare concentrati”. Parole che riflettono la consapevolezza di chi sta vivendo un periodo straordinario, sostenuto da prestazioni costanti e da un impatto totale sul gioco del Bayern.
Il Bayern di Kompany non si ferma
Con 27 punti in nove giornate di Bundesliga e un vantaggio di cinque lunghezze sul Lipsia, il Bayern Monaco ha ritrovato ritmo e autorità. Kompany ha costruito una squadra solida, capace di dominare attraverso il collettivo, e Kane ne è il perfetto interprete: un leader tecnico, tattico e mentale. La sua ambizione personale si intreccia con quella di un club tornato ai vertici del calcio europeo.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo