Hansi Flick lascia il Barcellona? Lamine Yamal al centro del caos

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 9 Novembre 2025 · Aggiornato il 8 Novembre 2025

Hansi Flick verso l’addio al Barcellona

Il mandato di Hansi Flick sulla panchina del Barcellona sembra giunto al capolinea. Secondo ABC, il tecnico tedesco avrebbe comunicato al proprio staff la decisione di lasciare il club al termine della stagione. Alla base della scelta ci sarebbe un forte senso di stanchezza e la delusione per un ambiente che, a suo dire, ha smarrito coesione e professionalità.

Un progetto logorato e uno spogliatoio diviso

Arrivato in Catalogna con l’idea di costruire un progetto triennale, Flick si sarebbe scontrato con una realtà ben diversa. Le tensioni con alcuni giocatori, unite alla mancanza di sostegno da parte della dirigenza, avrebbero minato il suo lavoro. Il tecnico avrebbe espresso più volte il timore che lo spogliatoio fosse diventato prigioniero della popolarità e dei social più che degli obiettivi sportivi.

Lamine Yamal al centro del malcontento

Il comportamento di Lamine Yamal, talento appena diciottenne, è considerato uno dei principali motivi di frizione. Il club, accusato di un atteggiamento troppo permissivo, avrebbe tollerato vari episodi di indisciplina del giovane: viaggi non autorizzati, spot pubblicitari durante la riabilitazione e uscite social contro il Real Madrid.

Flick deluso dal clima interno

Per Flick, il problema va oltre il rendimento. È una questione di valori, di cultura e di rispetto delle regole. La sensazione è che, salvo un improvviso cambio di rotta, l’esperienza del tecnico tedesco al Barcellona terminerà con un addio inevitabile a fine stagione.

