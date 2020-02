Håland e quella clausola rescissoria

Håland clausola – È il giocatore del momento. I numeri parlano chiaro e l’impatto devastante avuto non solo con la maglia del Borussia Dortmund, ma già prima con quella del Salisburgo lo testimoniano.

Erling Håland, nonostante debba ancora compiere vent’anni è il giocatore più chiacchierato al mondo in queste ultime settimane, anche per il discorso clausola rescissoria che vedremo in seguito.

Tutti lo volevano tempo fa, ma poi la scelta alla fine è ricaduta sulla squadra giallonera. Figlio d’arte, suo padre Alf-Inge ha giocato per una vita in Inghilterra vestendo le maglie di Leeds, Nottingham Forest e Manchester City, Erling è nato a Leeds, ma è di nazionalità norvegese.

Nel turno d’andata degli ottavi di finale contro il PSG ha messo a segno una doppietta. Sempre con la maglia del BVB ha sioglato 8 reti in 5 partite. Una macchina da gol, dotato di estero, potenza, fiuto e soprattutto uno al quale al momento gli riesce tutto bene.

E ovviamente tutti lo vogliono, di nuovo. Il corriere della sera a tale proposito svela, però, un retroscena interessante riportato da Calcio&Finanza con queste parole: “dietro le quinte del trasferimento si nasconde una clausola da 75 milioni di euro che entrerà in vigore nell’estate del 2022, quando l’attaccante avrà compiuto 22 anni.

La regia dell’operazione è stata di Mino Raiola, entrato in scena la scorsa primavera: nel bel mezzo dell’esperienza di Erling nel campionato austriaco a Salisburgo. L’agente si è così garantito la possibilità che il giocatore possa trasferirsi altrove per una cifra importante. Ma sicuramente non impressionante per un potenziale top player, considerando il livello delle spese di oggi.”

Chissà il futuro cosa riserverà a questo giocatore incredibile. E chissà se le grandi d’Europa aspetteranno l’entrata in vigore di questa clausola per gettarsi su Håland. Definito da un giornalista norvegese forte come un orso ed è veloce come un cavallo.