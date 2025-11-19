Hakimi vince il Pallone d’Oro africano 2025

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

Il trionfo di Hakimi ai CAF Awards 2025

I CAF Awards 2025 hanno incoronato Achraf Hakimi come miglior calciatore africano dell’anno. Il terzino del Paris Saint-Germain ha vissuto una stagione straordinaria, culminata con la vittoria della UEFA Champions League, della Supercoppa UEFA, della Ligue 1, della Coppa di Francia e con la finale della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. Il premio arriva in un momento di piena maturità sportiva e segna un traguardo storico: è il primo difensore a conquistarlo dal 1973.

Chebbak fa la storia nel calcio femminile

Riflettori puntati anche su Ghizlane Chebbak, premiata come miglior calciatrice africana dell’anno. La stella del Marocco ha brillato nella Coppa d’Africa femminile TotalEnergies CAF, chiudendo da capocannoniere e trascinando la squadra al secondo posto. Il passaggio dall’AS FAR all’Al Hilal ha ampliato il suo impatto internazionale. È la prima marocchina a ottenere il riconoscimento.

Il successo collettivo del Marocco

La serata di Rabat ha premiato anche Yassine Bounou, miglior portiere, e la nazionale Under 20 del Marocco, eletta squadra dell’anno dopo il titolo mondiale di categoria. Tra gli altri protagonisti spiccano Fiston Mayele del Pyramids, miglior giocatore interclub, e Othmane Maamma, giovane dell’anno.

Un’edizione che consolida la crescita africana

La cerimonia ha confermato il valore di un movimento in continuo progresso. Il calcio africano mostra una generazione che non teme il confronto internazionale e che continua a emergere con personalità e talento.

