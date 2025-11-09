Haaland trascina il City: Liverpool travolto 3-0 all’Etihad

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Novembre 2025 · Aggiornato il 9 Novembre 2025

Dominio totale del Manchester City contro il Liverpool

Erling Haaland firma il suo 99° gol in Premier League e trascina il Manchester City in una vittoria netta per 3-0 sul Liverpool all’Etihad Stadium, infliggendo ai Reds la quarta sconfitta consecutiva in trasferta, un dato che non si registrava dal 2012.

La squadra di Pep Guardiola, reduce da nove successi nelle ultime dieci gare interne, ha imposto il proprio ritmo sin dai primi minuti. Jeremy Doku e Rayan Cherki hanno creato continue occasioni, mentre Giorgi Mamardashvili ha tenuto in piedi i Reds con parate decisive, compreso un intervento sul rigore calciato da Haaland.

Haaland decisivo, Doku imprendibile

Il gol del vantaggio è arrivato al 29’ con un colpo di testa perfetto del norvegese su assist di Matheus Nunes. Il Liverpool ha provato a reagire con un’incornata di Virgil van Dijk, annullata dal VAR per fuorigioco di Andrew Robertson. Poco dopo, un autogol dello stesso Van Dijk ha portato il punteggio sul 2-0.

Nel secondo tempo, il City ha gestito e colpito in ripartenza. Doku, protagonista assoluto, ha firmato il terzo gol con un destro preciso che ha chiuso la gara.

City in crescita, Liverpool in crisi

La settima vittoria nelle ultime otto gare consolida il momento brillante dei Citizens, ora a quattro punti dall’Arsenal. Per contro, la squadra di Arne Slot incassa la sesta sconfitta in sette partite e scivola all’ottavo posto.