Gyokeres è il miglior marcatore del 2024, brilla El Kaabi

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 25 Gennaio 2025 · Aggiornato il 25 Gennaio 2025

L’attaccante svedese dello Sporting Lisbona, Victor Gyokeres, si impone come miglior marcatore al mondo nel 2024. Secondo i dati del CIES Football Observatory, Gyokeres ha realizzato 64 gol in un anno solare, di cui 54 con il club portoghese e 10 con la nazionale svedese.

Haaland e Kane completano il podio

Al secondo posto troviamo il norvegese Erling Haaland, stella del Manchester City, con 52 reti, mentre il terzo gradino del podio è occupato dall’inglese Harry Kane, ora al Bayern Monaco, autore di 47 gol. La quarta posizione spetta al veterano Cristiano Ronaldo, che ha chiuso l’anno con 44 gol tra club e nazionale.

El Kaabi, l’orgoglio dell’Olympiacos, quinto al mondo

Il marocchino Ayoub El Kaabi, punta di diamante dell’Olympiacos, si piazza al quinto posto nella classifica mondiale grazie ai suoi 43 gol in 12 mesi, segnati con una media di un gol ogni 103 minuti. Questo risultato conferma l’importanza di El Kaabi nel panorama calcistico globale, consolidandolo come uno dei bomber più letali del momento.

Tzolis e Piero: la Grecia e l’AEK tra i migliori 100

La classifica include anche altri nomi interessanti:

Christos Tzolis del Club Brugge , al 36° posto , con 30 gol (uno ogni 159 minuti).

del , al , con (uno ogni 159 minuti). Franz Piero dell’AEK, che si piazza al 74° posto, avendo segnato 27 gol (uno ogni 130 minuti).

Gol e frequenza: i più letali al mondo

Guardando alla frequenza dei gol, i dati rivelano nomi sorprendenti:

Gaibhan Googlan (Kashmir Technical, Nuova Zelanda) – Un gol ogni 43 minuti. Tomoyuki Doi (Geelong United, Singapore). Martin Cauderutio (Sporting Cristal, Perù).

El Kaabi tra i migliori anche negli ultimi tre anni

Analizzando le statistiche a lungo termine, Ayoub El Kaabi si conferma tra i più prolifici:

Negli ultimi due anni : 15° posto con 65 gol (uno ogni 112 minuti).

: 15° posto con (uno ogni 112 minuti). Negli ultimi tre anni: 22° posto con 82 gol (uno ogni 128 minuti).

Haaland e Mbappé dominano il triennio

Nessuno ha segnato più di Erling Haaland negli ultimi due anni: ben 101 gol, mentre Kylian Mbappé guida la classifica triennale con 147 reti, confermandosi come uno dei migliori calciatori della sua generazione.

Cristiano Ronaldo: il più anziano tra i migliori 100

L’intramontabile Cristiano Ronaldo, a 38 anni, continua a figurare tra i migliori marcatori al mondo, affiancato dal giovane talento spagnolo Carlos Rolith Rubio, in arte Choupete, che si distingue come il più giovane nella top 100.