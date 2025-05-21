Guendouzi vuole restare alla Lazio, ma la Premier lo osserva

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Maggio 2025 · Aggiornato il 21 Maggio 2025

Guendouzi apre al rinnovo con la Lazio

Dopo due stagioni di solidi risultati con la maglia della Lazio, il centrocampista francese Matteo Guendouzi ha manifestato la propria volontà di proseguire l’avventura in biancoceleste. Il calciatore, legato al club da un contratto che prevede una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, si è detto favorevole a un prolungamento dell’accordo, a condizione che il progetto tecnico e le ambizioni societarie restino di alto livello.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

La Premier League resta alla finestra

Tuttavia, l’interesse proveniente dalla Premier League è concreto. Alcuni club inglesi hanno iniziato a monitorare attentamente la situazione contrattuale di Guendouzi, ritenuto un profilo ideale per la fisicità e l’intensità del calcio britannico. Secondo fonti vicine alla dirigenza biancoceleste, un’offerta vicina ai 40 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per convincere la Lazio a cedere il giocatore.

Europa o Champions: il futuro passa da lì

La permanenza di Guendouzi nella Capitale potrebbe dipendere anche dal piazzamento finale in campionato. Una qualificazione alla prossima edizione di Champions League o Europa League rafforzerebbe la posizione finanziaria della Lazio, permettendo maggiori margini per un rinnovo. In caso contrario, la cessione diventerebbe una possibilità concreta.

Il destino di Matteo Guendouzi resta dunque legato a un equilibrio delicato tra ambizioni sportive e dinamiche di mercato, in un contesto che si preannuncia particolarmente acceso nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE: