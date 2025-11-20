Guendouzi tra Sunderland e Newcastle: duello inglese da 30 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Guendouzi nel mirino di due club di Premier League

Il nome di Matteo Guendouzi torna centrale nel mercato inglese. Il Sunderland del direttore sportivo Florent Ghisolfi avrebbe manifestato un forte interesse per il centrocampista francese, apprezzato in Premier League per intensità, dinamismo e maturità tattica. Il club sta valutando la possibilità di avviare una trattativa già nella sessione invernale, consapevole che il costo del giocatore oscilla fra i 25 e i 30 milioni di euro.

Il Newcastle prepara la controffensiva

Parallelamente, anche il Newcastle United è pronto a muoversi per Guendouzi, considerato un profilo ideale per il progetto tecnico dei Magpies. La società inglese sta monitorando la situazione da settimane e non esclude di presentare un’offerta concreta. L’eventuale trasferimento potrebbe risultare particolarmente attraente per il calciatore, che ha già espresso gradimento verso un ritorno stabile nel campionato inglese.

Una possibile asta per gennaio

Il centrocampista della nazionale francese rappresenta uno dei profili più interessanti disponibili nella fascia intermedia di mercato. A 25 anni, Guendouzi ha accumulato esperienza internazionale e garantisce un pacchetto completo fatto di corsa, gestione e personalità. Il confronto tra Sunderland e Newcastle United potrebbe dunque trasformarsi in una vera asta, con margini di sviluppo significativi nelle prossime settimane. La Premier resta la destinazione più probabile, mentre il giocatore valuta quale progetto tecnico possa offrirgli il ruolo centrale che cerca.

LEGGI ANCHE: