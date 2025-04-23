Guendouzi nel mirino del Newcastle per rinforzare la mediana

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Aprile 2025 · Aggiornato il 23 Aprile 2025

Profilo tecnico-tattico che piace a Eddie Howe

Il Newcastle ha messo nel mirino Matteo Guendouzi come possibile rinforzo in vista della prossima finestra di mercato estivo. Il centrocampista francese, attualmente in forza alla Lazio, è da tempo sotto osservazione da parte dello staff tecnico dei Magpies, che ne apprezzano le qualità sia dal punto di vista tecnico che tattico. In particolare, il tecnico Eddie Howe considera Guendouzi un profilo ideale per rafforzare la mediana in un progetto ambizioso che punta al raggiungimento dell’obiettivo Champions League.

Guendouzi, pedina centrale nei piani di Newcastle

La dirigenza del club inglese sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto centrale e l’ex Arsenal, già seguito dai tempi precedenti al suo approdo in Serie A, figura tra i principali obiettivi. Il calciatore francese ha dimostrato grande affidabilità e dinamismo nel corso della stagione con la maglia biancoceleste, guadagnandosi la stima degli osservatori internazionali.

Con tre anni di contratto ancora in essere, la Lazio potrebbe aprire alla cessione a fronte di un’offerta importante, e il Newcastle, che dispone di una solida capacità economica, appare pronto a formulare una proposta concreta.

Strategia dei Magpies per un centrocampo più competitivo

L’inserimento di Matteo Guendouzi rientra in una strategia più ampia da parte della società inglese, orientata a rafforzare la rosa con elementi di esperienza internazionale e margine di crescita. Il centrocampista rappresenterebbe un tassello fondamentale per il progetto sportivo dei Magpies, intenzionati a consolidarsi tra le prime della Premier League.

LEGGI ANCHE: