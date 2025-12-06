Guendouzi–Napoli: Conte valuta il colpo dalla Lazio
LO SCENARIO DI MERCATO
Durante un intervento a Radio CRC, l’agente Vincenzo Morabito ha indicato in Mattéo Guendouzi il profilo ideale per rinforzare il centrocampo del Napoli. Il confronto è diretto con Kobbie Mainoo, ritenuto ancora acerbo per guidare una mediana ambiziosa. Secondo Morabito, il francese garantirebbe da subito impatto, intensità e affidabilità, caratteristiche perfettamente allineate alle esigenze di Antonio Conte, da sempre orientato verso calciatori già pronti per la Serie A.
LA POSIZIONE DELLA LAZIO
Guendouzi, sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2028, sta vivendo una stagione caratterizzata da continui alti e bassi anche per via della gestione tecnica di Maurizio Sarri, definita imprevedibile dallo stesso agente. Il centrocampista non ama il ruolo di comprimario e cerca continuità, condizione che potrebbe rendere appetibile l’ipotesi di un trasferimento.
La situazione economica del club biancoceleste, secondo l’entourage del giocatore, potrebbe spingere la Lazio a valutare cessioni importanti per riequilibrare i conti.
CIFRE E CONCORRENZA
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione; il valore di mercato di Guendouzi, stimato da Transfermarkt, è di 32 milioni. In questa stagione di Serie A 2025/2026 ha raccolto 11 presenze, con 2 gol e 1 assist.
Sullo sfondo restano vive anche le piste Sunderland e Newcastle United, ma il progetto Napoli appare oggi il più strutturato.
