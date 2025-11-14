 Salta al contenuto

Guendouzi, futuro incerto: la Lazio valuta offerte da 30 milioni

Cristiano Abbruzzese
Matteo Guendouzi

Foto © Stefano D’Offizi

Guendouzi, futuro alla Lazio in bilico

Il futuro di Mattéo Guendouzi alla Lazio torna a essere tema centrale di mercato. Il centrocampista francese, protagonista nella passata stagione con Marco Baroni, ha visto il suo rendimento calare negli ultimi mesi e la sua posizione non appare più così solida. Le valutazioni arrivano anche dalla nazionale, con Didier Deschamps sempre più orientato verso altre scelte.

Il francese punta al Mondiale e riflette sul percorso in Serie A

L’ex Arsenal e Marsiglia ha un obiettivo chiaro: partecipare al prossimo Mondiale. Per riuscirci, sa di dover ritrovare continuità e prestazioni di alto livello. Secondo le indiscrezioni, il giocatore non esclude un trasferimento qualora un’offerta concreta gli permettesse di rilanciare la propria carriera.

La Lazio valuta una possibile cessione a gennaio

La Lazio non considera Guendouzi incedibile, ma le richieste economiche restano elevate. Il club biancoceleste potrebbe aprire a un’eventuale trattativa soltanto per proposte vicine ai 30 milioni di euro. Una cifra che testimonia l’importanza tecnica del giocatore e il peso che ha avuto nel recente passato.

Cessione complessa e rischio rivoluzione a centrocampo

Qualsiasi addio comporterebbe però una ristrutturazione profonda del reparto. La Lazio ha già la necessità di inserire un centrocampista mancino, e la partenza di Guendouzi complicherebbe ulteriormente la programmazione invernale. Una rivoluzione a gennaio resta difficile, ma non impossibile se dovessero arrivare offerte convincenti.

