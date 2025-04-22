Guendouzi, futuro alla Lazio in bilico: dipende dalla Champions

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Aprile 2025 · Aggiornato il 24 Aprile 2025

La posizione di Guendouzi nella rosa della Lazio

Mattéo Guendouzi, attualmente in forza alla Lazio, si è affermato come uno dei centrocampisti più completi della Serie A. La sua visione di gioco, l’intensità nelle due fasi e la continuità di rendimento lo hanno reso un elemento imprescindibile nello scacchiere biancoceleste. Arrivato dall’Olympique Marsiglia per 15 milioni di euro, il centrocampista francese ha rapidamente conquistato l’apprezzamento di tifosi e addetti ai lavori.

Champions League decisiva per la permanenza

Il futuro di Guendouzi è strettamente legato al piazzamento finale in campionato della Lazio. In caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la società capitolina intende trattenere il calciatore, considerandolo un pilastro per affrontare le sfide europee. Diversamente, un mancato accesso alla massima competizione continentale potrebbe indurre il giocatore a valutare proposte da club più ambiziosi, intenzionati a garantirgli un progetto tecnico all’altezza delle sue qualità.

Il prezzo fissato dalla società biancoceleste

Secondo quanto trapela dall’ambiente societario, la Lazio è disposta a prendere in considerazione un’eventuale cessione solo di fronte a offerte a partire da 25 milioni di euro. L’obiettivo è ottenere una plusvalenza significativa, considerata la cifra iniziale sborsata per il suo acquisto. Diversi club europei hanno già manifestato interesse, ma ogni decisione sarà rimandata al termine del campionato, quando sarà chiaro se i biancocelesti disputeranno o meno la prossima Champions.

LEGGI ANCHE: