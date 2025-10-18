Guéhi lascerà il Crystal Palace: Liverpool, Real e Bayern in corsa

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Ottobre 2025 · Aggiornato il 18 Ottobre 2025

Guéhi verso l’addio al Crystal Palace

Il futuro di Marc Guéhi è ormai segnato. Il difensore centrale del Crystal Palace, 25 anni, ha rifiutato l’offerta di rinnovo e, con il contratto in scadenza a giugno 2026, si prepara a lasciare Londra a parametro zero. A confermarlo è stato l’allenatore Oliver Glasner, che ha ammesso come il giocatore abbia deciso di compiere un passo avanti nella propria carriera.

Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco sulle sue tracce

La prospettiva di assicurarsi un titolare di Premier League senza alcun costo di cartellino ha acceso l’interesse dei grandi d’Europa. Il Liverpool aveva già presentato un’offerta attorno a 35 milioni di sterline, ma la trattativa si è arenata per la difficoltà del Palace a trovare un sostituto. Anche il Real Madrid segue con attenzione l’evoluzione, mentre il Bayern Monaco valuta Guéhi come profilo perfetto per la sua politica di acquisizione di giovani talenti a costo ridotto.

Un difensore pronto al salto europeo

Dotato di fisicità, esperienza in Premier League e ampi margini di crescita, Guéhi rappresenta un’opportunità rara sul mercato. Tuttavia, il difensore pretende garanzie di titolarità: non vuole essere una semplice alternativa, ma un leader difensivo.

Crystal Palace in difficoltà

Il Crystal Palace rischia di perdere il proprio capitano senza incassare nulla. Per il club londinese si tratta di un duro colpo, sia sul piano sportivo che economico. Intanto, Guéhi resta una pedina fondamentale per Glasner, ma il conto alla rovescia verso l’addio è già iniziato.

