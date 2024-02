Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa fortemente richiesto dalla Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a tema rossoblu e mercato

Sembrava davvero ad un passo dall’addio e che il trasferimento alla Fiorentina potesse ormai definirsi concreto e pronto per il traguardo finale. Albert Gudmundsson, leader tecnico del Genoa di Alberto Gilardino, si sta esaltando nel contesto rossoblù al punto di far registrare numeri davvero importanti a fronte della prima stagione nella massima serie. A 27 anni, l’islandese pare aver raggiunto una maturità tattica tale da potersi considerare pronto per il grande salto, con le big in agguato in vista della sessione estiva. Il presente dell’attaccante, nonostante l’assalto viola, è circoscritto ancora in Liguria, con il calciatore ben soddisfatto di essere rimasto al fianco del Grifone.

Gudmundsson: “Mercato, giorni strani. L’abbraccio col Mister…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Gudmundsson ha confessato di aver trascorso delle giornate particolari a fine mercato e un aneddoto riguardante un abbraccio con Gilardino: “Ho passato momenti un po’ strani a fine gennaio, lo ammetto. Tuttavia, sono felicissimo di essere ancora qui e di poter esprimere il mio calcio con un tecnico che esalta il mio modo di giocare. Grazie a Gilardino, ho la facoltà di liberare il mio estro e ricercare la miglior posizione in campo applicando pochi concetti tattici, ma ben definiti. Una mattina, mentre facevo colazione in ritiro, col resto della squadra, ho sentito un abbraccio davvero caloroso del Mister e mi sono chiesto per quale motivo l’avesse fatto, benché mi avesse fatto piacere riceverlo. Soltanto dopo, ho letto una sua intervista nella quale aveva promesso che mi avrebbe abbracciato nel caso in cui mi avesse visto in ritiro la mattina seguente. Da lì, ho capito la ragione di quel gesto”, ha concluso l’islandese.

