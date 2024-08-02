Gudmundsson, Inter impantanata: la permanenza di Arnautovic…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 2 Agosto 2024 · Aggiornato il 4 Agosto 2024

Dai rumors invernali, a quelli della sessione estiva, la sostanza non cambia: Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, continua a essere una pietra miliare del mercato. Il talento dell’islandese e il rendimento delle ultime due stagioni trascorse in Liguria hanno attirato le attenzioni di tutta la Serie A e della Premier League, con il Tottenham ancora intenzionato a assaltare la gioielleria genoana dopo aver finalizzato la trattativa per Radu Dragusin, centrale romeno passato a Londra, a gennaio. Uno dei club che ha posato gli occhi sul classe 1997 è, sicuramente, l’Inter di Marotta e Ausilio, desiderosa di rilevare il cartellino del giocatore per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con un attaccante capace di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica in zona offensiva.

La Beneamata, però deve fare i conti con una Fiorentina più che mai agguerrita, sin da gennaio, per colorare di viola il futuro di Gudmundsson. A una prima trattativa imbastita nel corso della sessione invernale, l’intenzione della società sarebbe quella di riproporne una seconda, questa volta, sotto l’ombrellone del Grifone. L’eventuale cessione di Nico Gonzalez, in tal senso, apporterebbe nelle casse viola circa 30 milioni di euro che verrebbero investiti sull’islandese, in base anche alle richieste del Genoa per privarsi del proprio gioiello.

Dal canto suo, l’Inter, impantanata nella questione relativa all’uscita di Arnautovic, centravanti trentaquattrenne da tempo sulla lista dei partenti, ma ancora nella rosa nerazzurra, bloccherebbe l’eventuale assalto nerazzurro nei confronti dello stesso Gudmundsson. Il tempo, intanto, scorre inesorabile e giocherebbe a favore della Fiorentina, pronta a piazzare il colpo estivo per concretizzare quanto già preventivato in inverno.

