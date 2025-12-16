Gudmundsson, addio alla Fiorentina? Roma in pole a gennaio

Crisi Fiorentina e clima teso nello spogliatoio

L’ombra della Serie B pesa come un macigno sulla Fiorentina. La stagione dei viola ha preso una piega inattesa e la classifica, sempre più preoccupante, ha incrinato equilibri già fragili. Al Viola Park il clima è teso e la dirigenza è chiamata a scelte drastiche per provare a rimettere in piedi una squadra in difficoltà sotto la guida di Paolo Vanoli.

In questo contesto si inserisce il caso Albert Gudmundsson. Il numero 10 islandese sarebbe tra i giocatori più scontenti e, secondo quanto filtra, avrebbe chiesto la cessione già nella finestra di gennaio.

La posizione della Fiorentina e il nodo economico

La Fiorentina è consapevole del rischio di una mini-rivoluzione. Roberto Goretti dovrà gestire richieste di addio e allo stesso tempo tutelare il valore del patrimonio tecnico. Gudmundsson è stato pagato 25 milioni e una sua partenza a condizioni sfavorevoli rappresenterebbe un danno evidente, soprattutto con lo spettro della retrocessione che incombe.

La volontà del giocatore avrà un peso, ma servirà un’offerta importante per convincere Rocco Commisso a dare il via libera.

Roma in vantaggio, ma la formula divide

La Roma di Gian Piero Gasperini osserva con attenzione. I giallorossi avevano già seguito Gudmundsson ai tempi del Genoa e ora tornano alla carica. L’idea sarebbe un prestito secco, soluzione che difficilmente soddisfa la Fiorentina.

Restano sullo sfondo Inter e Juventus, estimatrici di lunga data. Gennaio si avvicina, e il futuro di Gudmundsson è tutt’altro che scritto.