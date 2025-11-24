Gudelj nel mirino del Genoa: il Siviglia apre alla cessione invernale

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Novembre 2025 · Aggiornato il 24 Novembre 2025

Genoa su Gudelj: la trattativa prende forma

Il Genoa si muove con decisione in vista della sessione invernale e ha messo gli occhi su Nemanja Gudelj, centrocampista del Siviglia in uscita. Il ds andaluso Antonio Cordón sta preparando una ristrutturazione profonda del gruppo e il serbo rientra tra i profili sacrificabili. A pesare non è solo il minutaggio ridotto, ma anche l’ingaggio elevato che il club vuole alleggerire.

Secondo quanto raccolto dal giornalista Matteo Moretto, la dirigenza rossoblù ha già presentato una proposta all’entourage del giocatore, che sta valutando con attenzione la possibilità di trasferirsi in Serie A. L’opportunità di rilanciarsi in un campionato competitivo attrae il centrocampista, che vanta 74 presenze con la nazionale serba e può portare esperienza immediata alla squadra di Gilardino.

Situazione contrattuale e valore di mercato

Gudelj è legato al Siviglia fino a giugno 2026, elemento che potrebbe agevolare la trattativa: gli spagnoli sono disposti a cedere a condizioni favorevoli pur di ridurre il monte stipendi. Il valore del giocatore, stimato intorno ai 3 milioni di euro da Transfermarkt, rende l’operazione accessibile per il Genoa, che valuta un innesto di sostanza per la seconda parte della stagione.

Prospettive e tempistiche

Il dialogo prosegue e la sensazione è che l’affare possa entrare nel vivo già nelle prossime settimane. Il Genoa vuole accelerare per anticipare la concorrenza e mettere Gudelj al centro del nuovo progetto tecnico.

LEGGI ANCHE: