Guardiola sfida il Real Madrid per il talento Adam Wharton

15 Ottobre 2025

Il talento di Adam Wharton al Crystal Palace

Adam Wharton si è affermato come uno dei giovani centrocampisti più promettenti della Premier League. Dall’arrivo al Crystal Palace nel gennaio 2024, ha conquistato un ruolo da titolare fisso, distinguendosi per visione di gioco e maturità tecnica. Con un contratto valido fino al 2029, il club londinese non ha alcuna fretta di cederlo, ma l’interesse delle big europee lo rende uno dei nomi caldi del calciomercato 2026.

Il pressing del Manchester City

Il Manchester City di Pep Guardiola considera Wharton un investimento strategico per rafforzare il centrocampo. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 100 milioni di euro, cifra che testimonia la sua crescita e la competizione sul mercato. Nel sistema dei Citizens, il talento inglese avrebbe l’opportunità di crescere accanto a campioni già affermati, ma dovrebbe affrontare l’elevata pressione e la concorrenza interna.

Il ruolo del Real Madrid

Anche il Real Madrid segue da vicino Wharton, convinto che risponda all’identikit del centrocampista moderno su cui puntare per il futuro. Tuttavia, i Blancos potrebbero trovarsi in svantaggio rispetto al City per tempistiche e disponibilità economiche.

Scenari di mercato

Per il Crystal Palace, la cessione di Wharton rappresenterebbe una perdita sportiva significativa, ma un affare finanziario di grande portata. Più che a gennaio, il suo trasferimento sembra destinato a diventare uno dei temi caldi della prossima estate, con Manchester City e Real Madrid pronti a sfidarsi.

