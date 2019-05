Juve, Pep Guardiola è a Milano e anche… Paratici. Inzaghi, intanto, aspetta

Guardiola è a Milano per un evento benefico ma sicuramente avrà incontrato Paratici. La pista inizia a scaldarsi. Intanto Inzaghi aspetta una chiamata

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è in Italia, a Milano. E’ tutto vero. Lo spagnolo, come afferma il collega di Onda Cero Mario Gago Huerta, si trova a Palazzo Parigi, hotel utilizzato dalla Juventus come quartiere generale per il mercato. Una coincidenza? Ricordiamo che noi di Europacalcio abbiamo già scritto come Guardiola sia in assoluto il preferito dalla dirigenza della Vecchia Signora, un nome che metterebbe d’accordo tutti: Paratici, Agnelli e Nedved.

Quasi sicuramente il tecnico e Paratici si sono incontrati e hanno chiacchierato anche se Pep ha più volte ammesso che resterà in Premier League anche nella prossima stagione, smentendo, di fatto, un suo approdo a Torino. I tifosi, intanto, sognano. Il tecnico, ufficialmente, si trova a Milano per un evento benefico. La pista resta complicata, ma si sta aprendo qualche spiraglio.

Secondo Sky Sport, inoltre, anche Simone Inzaghi starebbe aspettando la chiamata della Juventus. Lui che è, a tutti gli effetti, la seconda scelta. Per il tecnico queste sono ore di riflessione in attesa di capire se potrà avere la chance di allenare un grande club. Qualora arrivasse la chiamata della Juve, la Lazio non si metterebbe di traverso. Il club biancoceleste però non crede fino in fondo che Inzaghi possa andare via.