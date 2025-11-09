Guardiola: “Il Liverpool di Klopp il mio avversario più duro”

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 9 Novembre 2025

Guardiola incorona il Liverpool di Klopp: “Il mio rivale più duro”

Nel corso della sua carriera, Pep Guardiola ha affrontato squadre iconiche e allenatori di altissimo livello. Dal Real Madrid di José Mourinho al Borussia Dortmund di Thomas Tuchel, passando per l’Arsenal di Mikel Arteta, il tecnico catalano ha vissuto sfide di ogni tipo. Eppure, nessuno – a suo dire – gli ha reso la vita difficile come Jürgen Klopp con il suo Liverpool.

Le parole di Guardiola prima del big match

Alla vigilia del big match tra Manchester City e Liverpool, l’allenatore dei Citizens ha riconosciuto l’intensità e la forza dei Reds nell’era Klopp. “Sono in questo Paese da molto tempo e ho avuto tante esperienze importanti, ma il Liverpool di Klopp è stato il mio più grande avversario. È destino”, ha dichiarato Guardiola, elogiando l’impatto del tecnico tedesco sulla Premier League e sul calcio moderno.

Le 1.000 partite di Guardiola in carriera

Oltre al tributo al suo storico rivale, Guardiola ha celebrato il traguardo delle 1.000 panchine ufficiali. “Non mi sono goduto ogni momento, ma mi sono goduto davvero questo percorso. Abbiamo raggiunto traguardi incredibili con Barcellona, Bayern Monaco e qui. Se dovessi ripartire da zero, non credo che ci riuscirei”.

Un riconoscimento sincero da parte di un maestro del calcio, rivolto a chi, più di tutti, è riuscito a metterlo alla prova.

