 Salta al contenuto

Guardiola festeggia 1000 panchine: City travolgente sul Liverpool

Manos Staramopoulos
Man City Guardiola

Trionfo City: Guardiola celebra la millesima con un 3-0 al Liverpool

Serata perfetta per Pep Guardiola, che festeggia la sua millesima partita da allenatore con un successo rotondo: Manchester CityLiverpool 3-0. I Citizens, trascinati da un ispirato Jeremy Doku, hanno dominato per novanta minuti, ritrovandosi a soli quattro punti dalla capolista Arsenal e interrompendo una striscia di quattro gare senza vittorie contro i Reds.

Nel primo tempo il City impone ritmo e intensità, con Doku devastante sulla corsia sinistra. Dopo un rigore fallito da Haaland e un gol annullato, i padroni di casa passano al 29’ con il colpo di testa del norvegese su cross di Nunes. Per Haaland si tratta del 99° gol in Premier League in appena 107 presenze.

Un dominio tecnico e mentale

Il raddoppio arriva poco prima dell’intervallo: Nico Gonzalez calcia da fuori, la deviazione di Van Dijk beffa il portiere e porta il risultato sul 2-0. Il Liverpool reagisce nella ripresa, crea due buone occasioni con Bradley e Gakpo, ma spreca malamente.

Al 63’, Doku chiude la partita con una conclusione potente dal limite, siglando il 3-0 finale. Il tentativo di Szoboszlai al 76’ trova solo una grande risposta di Donnarumma.

Guardiola festeggia così la sua 1000ª panchina con la solita impronta di gioco dominante, confermando che il Manchester City resta la rivale più credibile per l’Arsenal nella corsa al titolo.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate