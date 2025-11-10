Guardiola festeggia 1000 panchine: City travolgente sul Liverpool
Trionfo City: Guardiola celebra la millesima con un 3-0 al Liverpool
Serata perfetta per Pep Guardiola, che festeggia la sua millesima partita da allenatore con un successo rotondo: Manchester City–Liverpool 3-0. I Citizens, trascinati da un ispirato Jeremy Doku, hanno dominato per novanta minuti, ritrovandosi a soli quattro punti dalla capolista Arsenal e interrompendo una striscia di quattro gare senza vittorie contro i Reds.
Nel primo tempo il City impone ritmo e intensità, con Doku devastante sulla corsia sinistra. Dopo un rigore fallito da Haaland e un gol annullato, i padroni di casa passano al 29’ con il colpo di testa del norvegese su cross di Nunes. Per Haaland si tratta del 99° gol in Premier League in appena 107 presenze.
Un dominio tecnico e mentale
Il raddoppio arriva poco prima dell’intervallo: Nico Gonzalez calcia da fuori, la deviazione di Van Dijk beffa il portiere e porta il risultato sul 2-0. Il Liverpool reagisce nella ripresa, crea due buone occasioni con Bradley e Gakpo, ma spreca malamente.
Al 63’, Doku chiude la partita con una conclusione potente dal limite, siglando il 3-0 finale. Il tentativo di Szoboszlai al 76’ trova solo una grande risposta di Donnarumma.
Guardiola festeggia così la sua 1000ª panchina con la solita impronta di gioco dominante, confermando che il Manchester City resta la rivale più credibile per l’Arsenal nella corsa al titolo.
