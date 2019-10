Guardiola Atalanta: “Vederla giocare è una gioia”

GUARDIOLA ATALANTA – Alla vigilia del match di Champions contro l’Atalanta, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Queste le sue parole.

GUARDIOLA ATALANTA – “Atalanta? Vedo una squadra che ha coraggio, che fa una cosa che non si vede spesso nel mondo con una forma di attaccare in cui si prende tanti rischi e sono convinto che il suo atteggiamento domani sarà lo stesso.

Mi aspetto una partita bella e aperta. Ho avuto la fortuna di conoscere Gasperini e fare quello che ha fatto l’anno scorso con l’Atalanta, e che sta continuando a fare, è una cosa incredibile, è come vincere il campionato.

Brescia? Sono molto legato alla famiglia Corioni – continua Guardiola – ho ancora qualche amico in società e sono contento che il Brescia sia tornato in serie A. So che lì le partite con l’Atalanta sono speciali ma non ho sentito nessuno”.

Ambizioni del City? Ho molta fiducia nella squadra ma sono consapevole che ci sono tantissime squadre che possono vincere la Champions. Per riuscirci bisogna essere forti in entrambe le aree di rigore e noi ancora commettiamo degli errori.

Se la vinceremo sarò felice altrimenti ci riproveremo l’anno prossimo. Non ho mai affrontato una partita pensando di non vincere e ho sempre affrontato le partite sapendo di poter perdere”.

