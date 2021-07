GRILLITSCH NAPOLI – Florian Grillitsch è un obiettivo del Napoli. Il suo agente, Thomas Boehm, ha parlato in esclusiva ad AreaNapoli.it per commentare le voci di mercato sul suo assistito:

“Il contratto scadrà tra un anno. Sto parlando con gli intermediari di Napoli e Milan. Il mio assistito ha sempre ammirato il calcio italiano ed in particolare il campionato di Serie A, sarebbe l’ideale per il suo stile di gioco. Il Napoli è un club dalla grande tradizione, con tifosi fantastici. Alcuni dei giocatori più importanti al mondo vestono la maglia del Napoli. Vedremo cosa accadrà. Florian è diventato uno dei migliori centrocampisti di Bundesliga, forse è arrivato il momento di fare una nuova esperienza”.

GRILLITSCH PIACE AL NAPOLI

“E’ un centrocampista difensivo moderno, dotato di un’eccellente intelligenza tattica, bravo nei passaggi e molto tecnico. E’ il tipo di calciatore che i tifosi amano guardare, perché è elegante nelle movenze ma lavora anche estremamente per la sua squadra. Dà tutto in campo. E’ difficile da superare, sa affrontare gli avversari nell’uno-contro-uno, è forte nei tackle: ha tutto ciò che serve per svolgere bene il suo ruolo. Fuori dal campo è un ragazzo calmo come lo vedete anche in campo. Sa sempre ciò che vuole e lavora durissimo per raggiungere i suoi obiettivi”.

