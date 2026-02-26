Griezmann verso la MLS: addio Atletico a marzo?

Il futuro di Antoine Griezmann torna al centro del mercato. L’attaccante dell’Atletico Madrid potrebbe salutare già a marzo per approdare in Major League Soccer, destinazione Orlando City. Un’ipotesi che fino a poche settimane fa sembrava rimandata all’estate, ma che ora prende quota concreta.

La trattativa con il club americano sarebbe in fase avanzata. Ecco il punto: la finestra della MLS consente operazioni anticipate rispetto ai calendari europei, aprendo uno scenario inatteso nel pieno della stagione.

Atletico in corsa su tutto

La possibile partenza sorprende perché la squadra di Diego Simeone è ancora competitiva in Liga, in Copa del Rey e in Champions League. In questo contesto, Griezmann resta un riferimento tecnico e carismatico. Gol, assist, letture intelligenti. Numeri e leadership che hanno inciso anche in questa annata.

Eppure la tentazione americana è forte. A 34 anni, l’idea di una nuova esperienza e di un progetto centrale negli Stati Uniti rappresenta un’opportunità concreta.

Impatto tecnico

Per l’Atletico Madrid sarebbe una perdita pesante nel momento chiave della stagione. Il club spagnolo non ha ancora ufficializzato nulla, ma i segnali sono chiari. Se l’operazione si chiuderà nelle prossime settimane, si tratterà di un addio anticipato rispetto ai piani iniziali.

Il destino di Griezmann potrebbe cambiare presto. E con lui, gli equilibri dell’Atletico Madrid.