Il richiamo degli States torna a farsi sentire. Antoine Griezmann e l’Orlando City hanno avviato i contatti per un trasferimento in MLS, secondo quanto riportato da The Athletic. L’ipotesi di un approdo immediato resta sullo sfondo, ma lo scenario più realistico porta all’estate. A 34 anni, il capocannoniere all-time dell’Atlético Madrid sembra pronto a chiudere un’era e a vivere l’ultima grande esperienza della sua carriera oltreoceano.

Trattativa in corso, quando potrebbe lasciare l’Atleti?

I dialoghi tra le parti sono concreti e già avviati. Il direttore sportivo dell’Orlando City avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del francese, valutando anche un possibile affondo entro la finestra di mercato in corso, aperta fino al 26 marzo in MLS. Nonostante la trattativa sia in stato avanzato, tutto lascia pensare che il trasferimento non si consumerà nelle prossime settimane.

Le Petit Diable è sotto contratto con l’Atlético Madrid fino al 2027 e, pur non essendo più centralissimo nel progetto tecnico, resta un simbolo del club e rappresenta per Simeone un’importante arma a gara in corso. Un fattore confermato anche dai numeri di questa stagione, in cui il transalpino ha totalizzato 35 presenze e 12 gol complessivi. Un addio a stagione in corso appare complesso sia per motivi sportivi sia per equilibri economici.

La pista più plausibile porta dunque a giugno, quando si potrà strutturare un’uscita concordata e pianificare l’arrivo in Florida senza forzature.

Non solo Grizou, è la fine di un’era per i Colchoneros?

Se l’operazione dovesse concretizzarsi in estate, sarebbe la chiusura di un ciclo storico. Griezmann è il miglior marcatore di sempre dell’Atlético Madrid con 210 reti e ha rappresentato per anni il volto europeo dei biancorossi. Nonostante un palmarès meno ricco del pronosticabile per un talento generazionale come il suo, il francese resta una figura identitaria del progetto del “Cholo”.

E proprio il futuro del tecnico argentino aggiunge un ulteriore elemento di riflessione. Le voci su un possibile addio di Diego Simeone al termine della stagione si rincorrono da settimane, tra cui non mancano quelle sull’accostamento all’Inter, alimentando l’idea di una rifondazione profonda. Se anche lui dovesse salutare, dopo ben 15 anni sulla panchina dell’Atleti, l’eventuale partenza di Grizou assumerebbe i contorni della fine di una doppia era.

Ti potrebbe interessare Vlahovic, via libera al rientro e svolta sul rinnovo Calciomercato News

La MLS lo corteggia da tempo, affascinata dalla sua visibilità internazionale e dalla capacità di incidere ancora in questa fase avanzata della carriera. Orlando vede in lui il profilo ideale per alzare il livello tecnico e mediatico della franchigia. L’impressione è che la scelta sia ormai orientata: non un addio immediato, ma un passaggio programmato, con l’estate come spartiacque definitivo.