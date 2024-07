Mason Greenwood, trequartista di rientro al Manchester dopo l’esperienza in Spagna, avrebbe aperto al trasferimento alla Lazio

Un primo like alla Lazio, probabilmente quello decisivo, che indicherebbe un benestare a un interessamento sul mercato che parte da maggio e starebbe per concretizzarsi in una vera e propria storia. Si tratta dell’operazione che potrebbe condurre Mason Greenwood, trequartista completamente riabilitato dal punto di vista fisico e mentale dopo le note vicende extra-calcistiche che l’hanno coinvolto nel corso del periodo vissuto a Manchester, sponda Red, al Getafe, squadra con la quale ha realizzato dieci reti e messo a referto sei assist nella stagione appena conclusa.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, il ventitreenne avrebbe accettato di buon grado un eventuale trasferimento nella sponda biancoceleste della capitale, con il Manchester United, proprietario del cartellino del calciatore fino al 30 giugno 2025, che richiederebbe 25 milioni di euro per privarsi di un trequartista completamente riabilitato.

Dopo i primi tentativi della Juventus, al momento affievolitisi per la nebulosa situazione che avvolge il futuro di Federico Chiesa, il club nostrano più vicino al talento inglese sarebbe proprio la Lazio, la quale andrebbe a completare l’acquisto a prescindere dalla cessione di Castellanos, centravanti per il quale, in ogni caso, sarebbero pervenute offerte per 15 milioni di euro. Nel frattempo, tutte le strade di Mason Greenwood, per l’immediato futuro, potrebbero portare a Roma, sponda Lazio. Un primo like è il modo migliore per cominciare un’ipotetica nuova avventura.

