Grecia fuori dal Mondiale 2026: Jovanovic resta saldo in panchina

20 Ottobre 2025

Grecia eliminata dal Mondiale 2026

La Grecia ha visto svanire le sue ultime speranze di qualificazione al Mondiale 2026 dopo la sconfitta per 3-1 a Copenaghen contro la Danimarca. Un verdetto amaro che chiude un percorso di due anni sotto la guida di Ivan Jovanovic, tecnico che ha restituito identità e disciplina a una nazionale reduce da stagioni complicate.

Le parole di Ivan Jovanovic

Il commissario tecnico serbo ha affrontato la delusione con la consueta lucidità: “Non sono una persona che si arrende”. Ha ribadito che il fallimento è collettivo e che la Federazione calcistica ellenica (EPO) dovrà valutare con serenità il futuro. Nessuna dimissione, dunque, ma la richiesta di un’analisi onesta che tenga conto del lavoro svolto e delle basi poste per il futuro.

Il sostegno della Federazione

Il presidente Makis Gagatsis ha definito l’eliminazione un “fallimento”, ma ha voluto sottolineare che non si tratta di un’accusa bensì di un’autocritica. Ha quindi confermato piena fiducia a Jovanovic e alla squadra, ricordando che il contratto dell’allenatore è stato rinnovato a prescindere dall’esito delle qualificazioni.

Uno sguardo al futuro

La scelta dell’EPO va nella direzione della continuità. La nazionale greca punterà ora a costruire attorno a una nuova generazione di calciatori in vista di Euro 2028, con l’obiettivo di tornare protagonista sulla scena internazionale.

