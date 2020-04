Gravina: “Priorita’ finire il campionato, non abbiamo scadenze” GRAVINA PRIORITA' FINIRE CAMPIONATO - Il presidente Figc: "Porte chiuse? L'idea è rispettare le strutture in uso alle singole società" GRAVINA PRIORITA’ FINIRE CAMPIONATO – Ormai è chiara da giorni quale sia la linea del calcio italiano: riprendere non appena le condizioni lo permetteranno. Lo ha ribadito ancora una volta il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina che guarda con speranza alla ripresa del campionato nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Lo ha detto a Sky Calcio Club. Ecco le sue parole. Sulla ripresa: “Non appena ce ne saranno le condizioni, finiremo i campionati. Non abbiamo una scadenza, ci affideremo alle indicazioni della Fifa e del nostro comitato tecnico-scientifico. Presto ci sarà una riunione, abbiamo una procedura e presto la comunicheremo. Inizieremo, mi auguro, a inizio mese, con dei controlli per garantire la negatività a cui seguirà l’allenamento”. GRAVINA PRIORITA’ FINIRE CAMPIONATO – Sulla stagione: “Giocare in estate? Non abbiamo una scadenza, ma l’idea è di completare i campionati. Sento da più parti voci contrastanti, ma bisogna fare chiarezza. Oggi siamo nelle condizioni di dover rispettare le indicazioni che arrivano della autorità. Non possiamo rischiare. Ma fino a quando non ci sarà impedito da condizioni oggettive, noi dobbiamo definire i nostri campionati”. Sul perchè mi bisogna riprendere: “La ragione è facilmente intuibile, la mancata definizione dei nostri organici e qualunque scelta che può derivare dal non completamento o dall’annullamento delle competizioni porterebbe a conseguenze negative per il mondo del calcio e non solo”. Sull’ipotesi di giocare a porte chiuse, il presidente della Figc ha detto: “L’idea è rispettare le strutture in uso alle singole società, troveremo soluzioni alternative laddove non dovesse essere possibile”. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

