Grappasonno: “La scuola calcio Undici ha chiari obiettivi: vi dico tutto”

GRAPPASONNO UNDICI – Nel corso di quest’estate, il calcio giovanile abruzzese ha conosciuto un’importante novità. Mattia Grappasonno, giovane procuratore sportivo di Pescara, ha infatti dato vita a una scuola calcio denominata Undici e affiliata con il club di Daniele Sebastiani.

L’obiettivo è chiaro: dare la possibilità ai ragazzi, nati tra il 2006 e il 2014, di crescere e di cercare di valorizzare il proprio talento. Oltre di insegnare i principi e i valori di questo sport.

GRAPPASONNO UNDICI – In esclusiva a “Europa Calcio”, Grappasonno ha parlato nei dettagli di questa iniziativa.

Com’è nato il progetto di questa scuola calcio?

“E’ nato per portare una ventata di aria fresca nella mia cittá, avevo in mente questo progetto da un paio di anni e, dopo aver sentito il progetto della Pescara Calcio Academy, mi sono buttato subito sulla realizzazione dello stesso. Un progetto sensazionale quello proposto dalla società di Serie B“.

Come si è sviluppata l’idea prima di divenire realtà?

“L’idea, concreta, è nata nel mese di Aprile dopo un colloquio con il Presidente del Pescara che mi ha da subito appoggiato l’idea perchè conosce bene la zona della Val di Sangro. Poi mi è stato proposto nel mese di giugno il nuovo progetto che la società del delfino stava proponendo e non ho esitato a mettermi in gioco con questa nuova sfida. Non ti nego di aver ascoltato anche progetti di società blasonate di Serie A, ma questo è il migliore che mi è stato proposto per i tanti punti trattati“.

A cosa mira la 11?

“L’obiettivo della scuola calcio è, in primis, far divertire i bambini locali e cercare di far emergere e valorizzare il talento degli stessi. Un programma a 360º gradi, difatti, non sarà una semplice scuola calcio ma nel corso dell’annata parteciperemo a tante iniziative di valore che arriccherá, notevolmente, l’intera zona“.

Qualche primo riscontro?

“Essendo un progetto nuovo è normale avere un po di curiosità, ma sia la Numero Undici che gli altri settori giovanili del territorio stanno lavorando bene per farsì che ci sia qualche ragazzo pronto a fare il salto in un club professionistico“.

Quando ci saranno i primi appuntamenti ufficiali?

“Martedì 3 settembre faremo il primo open day e stiamo lavorando per organizzarne un altro verso la metà del mese, con qualche sorpresa“.

Quanto importante è, e cosa simboleggia, l’affiliazione con il Pescara Calcio?

“E’ ovvio che il Pescara Calcio non ha bisogno di presentazioni. Parliamo del miglior settore giovanile d’Abruzzo e uno dei migliori d’Italia. Dietro di essa lavora personale super competente e avere un settore giovanile così puó essere solo una risorsa per l’intera regione visti anche gli investimenti fatti dalla società pescarese sul proprio settore giovanile. Non dimentichiamoci che da qui sono nati calciatori come Marco Verratti e Lucas Torreira, giusto per citarne alcuni. A Pescara poi si vive di calcio“.

A proposito, si è fatto un’idea della squadra di Zauri?

“A me questo nuovo Pescara piace molto. I dirigenti sono riusciti a mettere su una squadra pronta a dar filo a torcere a chiunque. Se la puó giocare fino alla fine per il salto di categoria in Serie A“.

Per concludere, qual è il suo parere di questa Serie A appena iniziata?

“Da simpatizzante della Juventus vi posso dire che finalmente la vittoria del campionato si sta riaprendo. Il Napoli è una gran bella squadra, cosi come l’Inter. Conte è il valore aggiunto dei nerazzurri. Il Milan lo vedo un gradino indietro per via delle idee di gioco di Giampaolo, serve tempo per assimilarle, ma sono sicuro che anche loro faranno bene, basta dargli solo un pó di tempo“.

RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione dell’articolo è consentita previa citazione della fonte EUROPACALCIO.