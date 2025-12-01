Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

I protagonisti del Gran Galà del Calcio AIC

Il Gran Galà del Calcio AIC ha celebrato la stagione 2024/25 incoronando i protagonisti votati dai calciatori. La serata ha premiato il talento individuale, il lavoro degli allenatori e la solidità delle società, con il Napoli grande protagonista.

McTominay miglior giocatore, Conte miglior allenatore

Il premio più atteso è andato a Scott McTominay, nominato Calciatore dell’Anno dopo una stagione da leader nel Napoli. Riconoscimento importante anche per Antonio Conte, eletto Allenatore dell’Anno per aver riportato gli azzurri ai vertici della Serie A.

Scopri la nuova recensione riguardo Casombie , analisi completa del team Europa Calcio.

Napoli società dell’anno, interisti dominanti nella Top XI

La Giuria ha assegnato al Napoli anche il titolo di Società dell’Anno. Nella Top XI spiccano ben cinque giocatori dell’Inter: Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Completano la formazione Rrahmani e McTominay del Napoli, Svilar della Roma, Reijnders, oggi al Manchester City, Kean della Fiorentina e Retegui, ora all’Al-Qadsiah.

Gli altri premi della serata

Il premio “Il Campo Giusto – Coldiretti” è andato a Francesco Pio Esposito. Nicolò Bertola, cresciuto nello Spezia e ora all’Udinese, è stato nominato miglior giovane della Serie B. Il gol dell’anno porta la firma di Alessandro Deiola, realizzato in Cagliari-Venezia. Daniele Doveri è stato eletto arbitro dell’anno.

Premio alla carriera per chi ha segnato un’epoca

Chiusura dedicata a due simboli del calcio italiano: Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, premiati per una carriera che ha lasciato un segno profondo nella storia azzurra.

LEGGI ANCHE: