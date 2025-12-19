Goretzka, Napoli e Juventus in corsa: rottura vicina col Bayern

Goretzka verso l’addio al Bayern Monaco

Il futuro di Leon Goretzka sembra sempre più lontano dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto al termine della stagione, è considerato una delle opportunità più interessanti del prossimo mercato europeo. In Germania l’addio viene dato come probabile, complice un rapporto ormai deteriorato con il club.

Kompany ridimensiona il ruolo del centrocampista

Con l’arrivo di Vincent Kompany in panchina, lo spazio per Goretzka si è drasticamente ridotto. Minutaggio in calo, centralità tecnica persa e un malcontento sempre più evidente hanno segnato la prima parte della stagione. Anche alcuni segnali extra campo, come la quasi totale rimozione delle immagini legate al Bayern Monaco dai profili social del giocatore, hanno alimentato le voci su una separazione imminente.

Napoli e Juventus monitorano la situazione

In questo scenario si inseriscono con decisione Napoli e Juventus. Il club partenopeo ha già avviato i primi contatti esplorativi, valutando Goretzka come rinforzo di esperienza internazionale per il centrocampo. Anche la Juventus segue con attenzione l’evoluzione della vicenda, consapevole che un profilo di questo livello, a parametro zero o a condizioni favorevoli, rappresenterebbe un’occasione strategica.

Un’occasione di mercato per l’estate

La sensazione è che la partita sia solo all’inizio. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle scelte finali del Bayern Monaco, ma Goretzka resta un nome destinato ad animare il calciomercato nei prossimi mesi, con Serie A pronta a giocare un ruolo da protagonista.