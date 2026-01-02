Goretzka-Napoli, apertura: scenario caldo per l’estate?

Il Napoli guarda avanti e pianifica con attenzione le prossime mosse: tra i profili monitorati dal club azzurro spicca quello di Leon Goretzka, centrocampista in scadenza di contratto con il Bayern Monaco il 30 giugno. Un nome pesante, che secondo Fabrizio Romano rientra nel ventaglio di obiettivi valutati dal direttore sportivo Giovanni Manna per il futuro prossimo.

Apertura del giocatore e primi segnali

Il dato più significativo riguarda la disponibilità del calciatore. Goretzka avrebbe aperto a un possibile trasferimento in Serie A, con il Napoli indicato come destinazione gradita. Nelle scorse settimane il suo nome è stato proposto a diversi club europei, ma l’interesse azzurro resta concreto e qualificato, anche alla luce del progetto tecnico e della centralità che il giocatore potrebbe avere.

Gennaio fuori dai piani

Ecco il punto. Nonostante le suggestioni, l’ipotesi Goretzka non è legata al mercato di gennaio. Come spiegato da Fabrizio Romano, il Napoli ha altre priorità nell’immediato e non intende forzare operazioni che possano alterare gli equilibri attuali. Il dossier è stato quindi spostato sull’estate, quando il centrocampista tedesco sarà libero di firmare a parametro zero.

Concorrenza e strategia

Il rischio è noto: su Goretzka si muoveranno diversi club, attratti dall’opportunità di ingaggiare un profilo internazionale senza costi di cartellino. Il Napoli lo sa e lavora sottotraccia, forte di un progetto credibile e della possibilità di offrirgli un ruolo centrale.