Goretzka, l’Atletico irrompe per anticipare il Milan e la concorrenza

Il futuro di Leon Goretzka potrebbe decidersi molto prima del previsto. Il centrocampista del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno, era stato accostato con insistenza ad alcune big di Serie A, in particolare al Milan. Nelle ultime ore, però, lo scenario è cambiato: dalla Spagna rimbalza con forza l’interesse dell’Atletico Madrid, pronto addirittura ad affondare il colpo già in questa finestra di mercato per assecondare le richieste del “Cholo” Simeone.

Atletico deciso, Milan alla finestra

Per mesi Goretzka è stato visto come un’occasione di mercato soprattutto in ottica estiva. Il Milan aveva studiato il profilo del centrocampista tedesco come possibile rinforzo a parametro zero, ma l’operazione è sempre stata considerata complessa sul piano economico, tra ingaggio elevato e commissioni. L’idea rossonera era quella di attendere e capire quali fossero le intenzioni del giocatore tedesco, senza forzare la mano, considerando anche la concorrenza agguerrita di Tottenham e Barcellona.

L’irruzione dell’Atletico Madrid cambia però radicalmente lo scenario. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i colchoneros avrebbero già presentato un’offerta concreta, convincendo il giocatore della bontà del progetto tecnico. Un’accelerazione che rischia di tagliare fuori la concorrenza italiana, costretta ora a inseguire. Il Diavolo resta sullo sfondo, consapevole che mettere sul piatto certe cifre, si parla di una richiesta del Bayern attorno ai 20 milioni di euro, non rientra nei piani di gennaio. La sensazione è che, salvo colpi di scena, l’asse Milano-Monaco possa raffreddarsi definitivamente se l’Atletico dovesse ottenere il via libera finale dal club bavarese.

Bayern e Simeone: perché l’affare può chiudersi subito

Dal punto di vista del Bayern Monaco, la situazione è delicata. Goretzka non è un titolare fisso nella squadra di Vincent Kompany, ma resta una pedina importante nelle rotazioni. 28 presenze stagionali e oltre 1.300 minuti giocati ne testimoniano l’importanza a livello tattico, oltre al peso specifico nello spogliatoio. Lasciarlo partire a metà stagione non è una priorità, anzi. L’ormai certezza di perderlo a zero tra pochi mesi spinge il club bavarese a valutare offerte immediate.

L’Atletico Madrid, dal canto suo, vede in Goretzka il profilo ideale per rinforzare il centrocampo di Simeone per la prontezza data dalla lunga esperienza internazionale. Il 30enne tedesco sarebbe pronto a firmare un contratto biennale da circa 7 milioni di euro a stagione, restano ancora da definire i dettagli economici tra i club ma la sensazione è che la partita possa restituire un responso già nelle prime battute del weekend. Se l’Atletico affonderà davvero il colpo, Goretzka potrebbe salutare la Bundesliga con sei mesi d’anticipo, lasciando Serie A e Milan con un rimpianto in più.