Gonzalo García piace al Brighton: il Real Madrid valuta la cessione
INTERESSE FORTE DEL BRIGHTON PER GONZALO GARCÍA
Il Brighton ha messo nel mirino Gonzalo García, attaccante classe 2003 del Real Madrid. La notizia arriva dal Mundo Deportivo e accende uno scenario interessante per il mercato di gennaio. Le prestazioni dell’attaccante nel Mondiale per Club della scorsa estate hanno convinto Xabi Alonso a trattenerlo in prima squadra. Il rendimento successivo però non ha consolidato quel ruolo: il minutaggio è calato e il club ha iniziato a valutare una possibile cessione, stimata intorno ai 20 milioni.
La concorrenza non manca. In Premier League, Aston Villa, Leeds, Sunderland e Wolves seguono il giocatore con attenzione. In Liga, anche il Betis resta vigile. García è un profilo giovane, tecnico, con margini importanti. Non stupisce che diversi club vedano in lui un investimento potenzialmente decisivo.
IL REAL MADRID VALUTA LE MOSSE E L’EFFETTO ENDRICK
C’è però un dettaglio che pesa molto sulla vicenda. Il possibile addio di Endrick già a gennaio. Se il brasiliano dovesse lasciare, il Real Madrid difficilmente aprirà alla partenza di Gonzalo García, considerato una risorsa utile per completare il reparto offensivo.
Ad oggi, il centravanti ha collezionato 7 presenze in Liga, è legato al club fino al 2030 e il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, si attesta sui 15 milioni. Ciò che significa veramente è che ogni mossa dipenderà dalle strategie interne del Real. Il Brighton osserva e aspetta.
