Golden Boy 2025: Désiré Doué guida i 25 finalisti al premio

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 20 Ottobre 2025

Désiré Doué protagonista del Golden Boy 2025

Il francese Désiré Doué, centrocampista offensivo del Paris Saint-Germain, emerge come uno dei talenti più attesi nella lista dei 25 finalisti del Golden Boy 2025, il prestigioso riconoscimento annuale assegnato da Tuttosport al miglior under 21 europeo.

La lista dei finalisti

Tra i nomi più rilevanti spiccano Dean Huijsen, Arda Güler e Franco Mastantuono del Real Madrid, Kenan Yildiz della Juventus, Myles Lewis-Skelly dell’Arsenal e Ethan Nwaneri sempre dei londinesi. Presenti anche le stelle della Premier League come Jorrel Hato del Chelsea e Lucas Bergvall del Tottenham.

La distribuzione dei talenti

Con nove candidati, la Premier League domina la lista, seguita da Liga e Ligue 1. Tra i club, Paris Saint-Germain e Real Madrid vantano tre giocatori ciascuno tra i finalisti. Francia e Inghilterra guidano le nazioni rappresentate, con cinque calciatori a testa.

Le Wild Card e le Golden Girl

La redazione di Tuttosport ha aggiunto cinque wild card, tra cui Jobe Bellingham del Borussia Dortmund e Francesco Pio Esposito dell’Inter. Parallelamente, è stata resa nota la lista delle dieci candidate all’European Golden Girl, che include l’italiana Giulia Galli della Roma e Eva Schatzer della Juventus.

Il verdetto finale

Il vincitore sarà proclamato a novembre da una giuria internazionale di cinquanta giornalisti europei. L’attesa cresce per conoscere chi succederà ai grandi nomi che hanno fatto la storia del premio.

