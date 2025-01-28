Goglichidze, Juventus pronta a beffare il Milan a gennaio: le ultime

Anthony Ferrara · Pubblicato il 28 Gennaio 2025 · Aggiornato il 28 Gennaio 2025

Saba Goglichidze, difensore georgiano dell’Empoli, sarebbe uno dei profili più in auge per la Juventus: assalto a gennaio e sfida al Milan

GOGLICHIDZE JUVENTUS GENNAIO – Il mercato di gennaio della Juventus è più vivo che mai, con la società bianconera che potrebbe apportare ulteriori modifiche alla retroguardia anche dopo l’arrivo di Renato Veiga, approdato a Torino nelle ultime ore e pronto per offrire il proprio contributo alla causa. Il restyling della Vecchia Signora per la sessione invernale, tuttavia, potrebbe essere composto da un’ulteriore arrivo alla Continassa, come riferito da La Gazzetta dello Sport. Il profilo più in auge sarebbe quello di una delle rivelazioni di questa Serie A, ovvero, Saba Goglichidze, terzino georgiano dell’Empoli e ottimo prospetto in vista del futuro. Gli ampi margini di crescita propri del classe 2004, potrebbero permettere alla Juventus di beneficiare delle prestazioni del calciatore anche nel comparto centrale della difesa a quattro delineata da Thiago Motta.

L’ Empoli prova a fare muro per Goglichidze, ma la Juventus prova l’anticipo sulla concorrenza

Secondo quanto appreso da La Rosea, dunque, la Juventus avrebbe tutta l’intenzione di anticipare il Milan nella corsa a Saba Goglichidze, ma dovrà superare la forte resistenza del club toscano, desideroso di non privarsi del calciatore nel corso della sessione invernale. La lotta per la salvezza incombe per la formazione di Roberto D’Aversa e privarsi di una delle certezze della retroguardia andrebbe a rimescolare gerarchie ben definite in difesa. Cristiano Giuntoli, tuttavia, starebbe pianificando un assalto entro lunedì 3 febbraio, data che coinciderà con l’ideale gong del mercato. Giunto in Toscana a gennaio 2024, Goglichidze ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2027, ma la Vecchia Signora potrebbe anticipare nettamente i tempi di approdo in una big. Porte aperte alla sessione invernale, dunque: la dirigenza bianconera non ha intenzione di lasciare nulla al caso in vista del finale di stagione.