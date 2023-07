Stadi d’Italia, ecco gli 8 più spettacolari – In Italia, il calcio è molto di più che “lo sport nazionale per eccellenza”. Per gli italiani il pallone è quasi come una religione, non importa che si tratti di una partitella tra amici o di una grande sfida di Serie A, ogni occasione è ottima per sbandierare la propria fede.

In effetti, il calcio italiano è tra i più importanti a livello mondiale e, negli anni, grandi campioni e dream team spettacolari hanno dominato la scena delle competizioni per club o per nazionali.

L’importanza del calcio Made in Italy, però, è data anche dagli stadi, impianti che hanno fatto la storia di questo sport per design e per il calore della gente che li affolla. Ecco allora una selezione dei 10 stadi più spettacolari in Italia.

Precisiamo subito, non si tratta di una classifica, l’ordine è casuale.

Stadio San Nicola – Bari

Nonostante “La Bari” – come amano chiamarla in maniera nostalgica i tifosi biancorossi – militi attualmente in Serie B, tra i 10 stadi più importanti d’Italia non potevamo non citare lo Stadio San Nicola di Bari. Partiamo proprio dalla Puglia, per augurare un pronto ritorno nella massima serie ai “galletti” e a tutta la città. Il San Nicola conta 58.270 posti a sedere e questo lo rende il terzo stadio più capiente in Italia utilizzato per il calcio. Soprannominato “l’Astronave” per la sua forma distintiva, questo stadio è di realizzazione abbastanza recente, nasce infatti nel 1990 grazie al progetto dell’architetto Renzo Piano in occasione dei mondiali italiani delle “Notti magiche”. Ha ospitato diverse partite della Nazionale e anche la finale di Champion’s League della stagione ‘90-’91 tra Stella Rossa Belgrado e Olympique Marsiglia.

Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

Continuiamo con il sud Italia. Lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è uno dei più “caldi” del mondo, con un tifo da far accapponare la pelle. È stato rinominato nel 2020 in onore del fuoriclasse argentino che ha infiammato i cuori dei tifosi partenopei facendo la storia del club. La sua costruzione in stile brutalista risale agli anni ‘50 con una capienza che, nonostante sia stata ridotta negli anni a causa di diversi restyling, oggi è di 54.726 posti a sedere.

Stadio Artemio Franchi – Firenze

Progettato da Pier Luigi Nervi, lo Stadio Artemio Franchi di Firenze conta 40.000 posti a sedere. Presto sarà oggetto di una ristrutturazione che porterà l’impianto nel futuro, ma tuttora è un gioiellino prezioso da visitare. Oltre che per la sua struttura è noto anche per il calore dei tifosi della “Viola”, la squadra di casa: la Fiorentina.

Stadio San Siro – Milano

Passiamo ad un altro monumento del calcio nostrano: lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano, soprannominato “La Scala del Calcio”. Vedere una partita a San Siro è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita, ogni match casalingo dell’Inter e del Milan è uno spettacolo unico. Questo è lo stadio più capiente d’Italia con ben 75.817 posti a sedere.

Allianz Stadium – Torino

L’Allianz Stadium di Torino, rinominato così per motivi di partnership commerciale, è lo stadio realizzato dal club con più titoli in Italia: la Juventus. È stato inaugurato nel 2011 è ha sostituito come sede delle partite in casa del club bianconero un altro glorioso impianto del capoluogo piemontese, lo stadio “Delle Alpi”. Lo stile dello Juventus Stadium è postmoderno, è costruito secondo i parametri dell’ecocompatibilità ed è pensato per agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità. Rientra tra gli stadi della categoria 4 UEFA, il miglior livello di questa speciale classificazione e conta 41.507 posti a sedere.

Stadio Luigi Ferraris – Genova

Lo stadio Luigi Ferraris sorge nel quartiere Marassi di Genova e ospita le partite casalinghe di due dei più gloriosi club di calcio della Nazione: la Sampdoria e il Genoa. Ad oggi, è lo stadio più antico d’Italia ancora adibito a questo sport e ha una capacità di 36.599 posti a sedere. Nonostante la sua longevità è un impianto estremamente moderno con un’architettura particolare tutta da scoprire.

Stadio Olimpico – Roma

Poi c’è l’immenso Stadio Olimpico di Roma, con i suoi 70.634 posti è il secondo impianto più grande del Belpaese, nonostante le continue riduzioni di posti a sedere effettuate nel corso della sua gloriosa storia. Nasce negli anni ‘30 e dopo numerose modifiche architettoniche prese il nome di “Stadio dei Centomila”, proprio per la sua capienza. L’Olimpico ospita le gare casalinghe di Roma e Lazio, le due squadre più importanti della Capitale, ma è stato anche il teatro di numerose partite della Nazionale di calcio italiana e di ben 4 finali di Champion’s League, l’ultima il 27 maggio 2009 tra Barcellona e Manchester United.

Stadio Renato Dall’Ara – Bologna

Chiudiamo con lo Stadio Dall’Ara di Bologna, uno tra i migliori d’Europa per la qualità del suo terreno di gioco. La sua inaugurazione risale addirittura agli anni ‘20, in quell’occasione fu disputata una partita tra Italia e Spagna. Oggi può ospitare 30.325 persone e continua ad essere avvolto da un alone di epicità unico.