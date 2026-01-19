Glasner lascia il Palace: è il favorito per il Manchester United

Oliver Glasner ha ufficializzato la sua separazione dal Crystal Palace al termine della stagione, una decisione maturata da mesi. L’annuncio, che giunge in un momento di risultati opachi per gli Eagles, catapulta immediatamente il tecnico austriaco al centro del mercato delle panchine. Il suo profilo lo rende il principale candidato per succedere a Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United.

Un profilo allettante per i Red Devils

Le ragioni dell’interesse dello United sono chiare. Glasner, 51 anni, ha lasciato un’impronta positiva in Premier League, conquistando la FA Cup la scorsa stagione e qualificando il Palace per la UEFA Conference League. In precedenza, aveva vinto l’Europa League con l’Eintracht Frankfurt, dimostrando di saper guidare una squadra al successo in competizioni europee. Il suo approccio tattico, che predilige una difesa a tre, potrebbe adattarsi bene al quadro di giocatori a Old Trafford.

La ricerca aperta dello United

Il Manchester United è alla ricerca di un allenatore permanente dopo l’esonero di Amorim, con Michael Carrick che guida la squadra ad interim. Il club sembra orientato a prendere tempo per una scelta ponderata in vista dell’estate. Sebbene altri nomi di peso come Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Carlo Ancelotti siano in lista, la disponibilità immediata e il recente rendimento in Inghilterra rendono Glasner un’opzione concreta e percorribile. La sua esperienza inglese e il palmarès recente potrebbero essere decisivi per la dirigenza dei Red Devils.