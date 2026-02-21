Giulini cede altre quote: il 49% del Cagliari parla americano

Il nodo stadio: equity USA per un progetto da 200 milioni

Il vero baricentro dell’operazione è però il nuovo stadio. Il progetto prevede un impianto da circa 30mila posti nell’area dell’ex Sant’Elia, con un investimento complessivo superiore ai 200 milioni di euro. La struttura finanziaria si basa su un mix di equity privata, debito bancario e contributi pubblici, tra cui i 50 milioni stanziati dalla Regione Sardegna per bonifiche e demolizioni.

In questo scenario, l’aumento della quota americana appare funzionale a coprire eventuali gap di capitale proprio e a rafforzare la capacità di leverage del club. Più equity significa migliori condizioni di accesso al credito e maggiore solidità del piano economico-finanziario.

Restano aperti i temi del naming e della sostenibilità a lungo termine: hospitality, eventi extra-calcistici e denominazione, acìncora contesa fra la storia (Gigi Riva) e sponsor che garantirebbero entrate stabili. Tutti incastri decisivi per rendere l’impianto economicamente autosufficiente. Il Cagliari, dunque, non sta solo ridefinendo la propria struttura societaria, sta preparando le fondamenta del suo futuro infrastrutturale.