Giovanni Di Lorenzo, primo acquisto del Napoli! 10 milioni all’Empoli

Il primo colpo estivo del Napoli è Giovanni Di Lorenzo, difensore dell'Empoli

E’ fatta. Il difensore dell’Empoli, Giovanni di Lorenzo, è il primo acquisto del Napoli.

Infatti il DS azzurro avrebbe trovato un accordo di massima con la società toscana sulla base di 10 milioni di euro.

L’annuncio arriva dal portale PianetaEmpoli, molto vicino alle vicende del club toscano:

“Ad averla vinta è stato il Napoli: da quanto trapela, sembra che l’operazione sia di fatto anche già definita. All’Empoli dovrebbero andare 10 milioni più bonus per la cessione a titolo definitivo per il forte esterno difensivo”. “Il laterale destro, dopo la bellissima stagione di B, si è confermato anche quest’anno dimostrando di essere giocatore di categoria. Quella contro l’Inter è stata quindi l’ultima gara di Di Lorenzo con la maglia dell’Empoli”.

Operazione chiusa in tempi brevissimi dal ds Cristiano Giuntoli, per anticipare la concorrenza crescente di Roma e Inter in Italia e del Siviglia in Spagna. Di Lorenzo sarà così il primo colpo per l’annata che verrà.

Le caratteristiche tecniche

Cresciuto nella Lucchese, Giovanni “Batigol” Di Lorenzo (così soprannominato dagli amici in onore di Gabriel Omar Batistuta) inizia la sua carriera da attaccante. Nell’estate del 2009 passa nelle giovanili della Reggina, diventandone capitano. Il 29 maggio 2011 esordisce a 17 anni in Serie B proprio con la maglia della squadra calabrese nella partita giocata in trasferta contro il Sassuolo. A Reggio cambia di ruolo, inizialmente impiegato come difensore centrale nella difesa a tre, “troppo lento” per agire sulla fascia, viene spostato da mediano nel Cuneo in Lega Pro Prima Divisione. Colleziona 27 presenze disputando un campionato eccellente che gli vale la chiamata nel giro della Nazionale Under-20 di Luigi di Biagio con cui disputa il Torneo Quattro Nazioni. Dal 2015 al 2017 torna ad essere impiegato da terzino destro nel Matera collezionando 58 presenze e realizzando 3 reti. Si consacra definitivamente nel ruolo il 30 agosto 2017 quando si trasferisce all’Empoli, firmando un contratto triennale. Dopo la promozione in massima Serie A della squadra, Di Lorenzo esordisce il 19 agosto 2018 contro il Cagliari dove, nella partita di ritorno, mette a segno la sua prima rete in massima serie, ripetendosi in altre occasioni. Ha 5 gol all’attivo, segnati contro Sampdoria e Torino, decisive per la vittoria e la corsa salvezza della squadra.