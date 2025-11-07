Giovane Santana nel mirino di Inter, Atalanta e Milan
Giovane Santana, l’Inter prepara la mossa per l’attaccante del Verona
Il talento brasiliano Giovane Santana do Nascimento sta attirando l’interesse di diversi top club italiani. Tra questi, spicca l’Inter, che segue con attenzione la crescita del ventunenne attaccante dell’Hellas Verona, arrivato in estate da svincolato dopo l’esperienza al Corinthians.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro monitora il giocatore fin dall’inizio della stagione e lo considera un potenziale rinforzo offensivo per il futuro. La valutazione di mercato di Giovane, attualmente intorno ai 4 milioni di euro secondo Transfermarkt, lo rende un profilo interessante anche dal punto di vista economico.
Atalanta e Milan si inseriscono nella corsa
Oltre all’Inter, anche Atalanta e Milan hanno manifestato interesse per Santana do Nascimento, autore di un gol e tre assist nelle sue prime dieci presenze in Serie A.
L’Atalanta vede in lui un talento da valorizzare nel proprio sistema offensivo, mentre il Milan valuta il brasiliano come possibile investimento a medio termine.
Un legame che può facilitare il trasferimento
Un dettaglio curioso riguarda l’amicizia tra Giovane e Carlos Augusto, connazionale e difensore dell’Inter, con cui ha condiviso l’esperienza al Corinthians.
Secondo Tuttosport, questo legame potrebbe rappresentare un fattore decisivo nel convincere il giovane attaccante a scegliere la destinazione nerazzurra già nella prossima sessione di mercato.
